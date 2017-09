Macht euch hübsch, zieht euch was Nettes an – Nasty sind nämlich zurück, um euch richtig hart zu… Nun ja, die Könige des testosterongeschwängerten Hardcore sind auf jeden Fall nicht in Kuschellaune. Auf REALIGION zündet der Vierer von der deutsch-belgischen Grenze wieder ein Beatdown-Feuerwerk, das seinesgleichen sucht.

Mit dem zermalmend vorwärts walzenden ‘Prediction’ (dieses Eröffnungs-Riff!) und dem Outro werden ungewohnt metallische Klänge angeschlagen, was den Jungs auch verdammt gut steht, aber wir wissen ja alle: We’re just here for the breakdowns – und solche regnet es auf REALIGION im Minutentakt. Etwas redundant? Mag sein. Aber eben auch maximal brutal.

Während der Opener ‘F.Y.W.’ noch mächtig verheißungsvoll groovt, braucht es nur wenige Takte des folgenden ‘Rock Bottom’, um den Hörer wild um sich schlagend aus dem Sitz zu katapultieren, in den er auch so schnell nicht wieder zurückfindet. Stumpf oder nicht – das macht ganz schön Bock.