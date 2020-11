2020 musste das Nova Rock Festival in Österreich aus Pandemiegründen leider abgesagt werden. Alles über das Open Air in Österreich findet ihr hier.

Datum Das Nova Rock Festival findet vom 02. bis zum 05. Juni 2021 statt. Veranstaltungsort Das Nova Rock findet auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf, Österreich, statt. Adresse: Pannonia Fields 2425 Nickelsdorf, Österreich Preise & Tickets Ticket-Umbuchung von 2020 auf 2021 (Swap)* Bestätige nur auf der Nova Rock-Online Plattform, dass du statt deinem Nova Rock 2020 Ticket ein Nova Rock 2021 Ticket haben willst. Weitere Kosten entstehen dir dadurch nicht. Anstatt dir den Preis für das diesjährige Ticket rückzuerstatten, bekommst du eine kostenfreie Bestellbestätigung per E-Mail, welche, in Kombination mit deinem Nova Rock 2020 Ticket, als Einlassbestätigung für das Nova Rock Festival 2021 gilt. Als kleines…