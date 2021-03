Rage Against The Machine wollen mit ihrer neuen Doku ‘Killing In Thy Name’ das Bewusstsein der Menschen bezüglich von Hautfarbe verändern.

Jeder, der sich nicht nur mit der wegweisenden Musik von Rage Against The Machine, sondern auch mit den Texten des Quartetts beschäftigt, weiß: Diese Band will die Welt zu einem besseren Ort machen, indem sie Missstände anprangert. Und genau das tun Frontmann Zack de la Rocha, Gitarrist Tom Morello, Bassist Tim Commerford und Schlagzeuger Brad Wilk auch in der neuen Dokumentation ‘Killing In Thy Name’ (benannt in Anlehnung an ihren wohl berühmtesten Song ‘Killing In The Name’). Hautfarbe ist eine Illusion Diese hat die Gruppe in Kooperation mit dem internationalen Künstlerkollektiv The Ummah Chroma produziert und veröffentlicht (siehe Video unten).…