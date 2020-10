Du hast alle 4 Vinyl-Cover-Varianten der weltexklusiven Motörhead-7" aus der METAL HAMMER-Novemberausgabe? Hier mitmachen und gewinnen!

*** MOTÖRHEAD-Wochen bei METAL HAMMER! Wir feiern 40 Jahre ACE OF SPADES mit vier einzigartigen Picture Discs: Sichert euch jetzt die einzigartigen 7“-Vinyle, exklusiv mit dem Magazin unter www.metal-hammer.de/motorhead! *** Seit dem 14.10.2020 steht die METAL HAMMER-Novemberausgabe in den Läden. Wir suchen die Verrückten unter euch, die sämtliche 4 A-Seiten-Cover der 7" ihr eigen nennen. Sammle die vier Vinyle und schicke uns ein Foto davon! Das kreativste Foto gewinnt die luxuriöse ACE OF SPADES 40th Anniversary Box. Platz 2 und 3 dürfen sich über das Motörhead-Sonderheft plus die ‘Bomber’/‘Overkill’ 7" freuen. Die umfangreiche ACE OF SPADES (40th Anniversary Edition) Vinyl-Box…