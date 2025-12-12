Die beiden Schweden Niklas Brodd (Gitarre) und Martin Boman (Gesang) musizierten bereits bei einigen unbekannteren Formationen miteinander. Seit 2024 spielen sie als Nattradio zusammen, dessen kreative Hochphase angeblich zwischen ein und fünf Uhr morgens liegt. Anderthalb Jahre nach dem Band-betitelten Debüt erscheint nun bereits Werk Nummer zwei. Die Kombination von doomiger Schwere, melancholischem Gothic-Touch, pointiert gesetzten Riff-Eruptionen und fragiler Stimme erinnert im Gros an Katatonia (man höre ‘Rainbirds’), stellenweise erheben sich aber auch Assoziationen mit Doom-Kollegen wie Paradise Lost oder My Dying Bride. Für zusätzliche Atmosphäre sorgen Einsprecher ­(‘Shadow Speaker’), Hintergrundgesänge (‘Sketches From The Dark’), kalte Electro-Soundscapes (‘Dark Streets’, ‘Night’) sowie ein Piano-Intermezzo (‘All For You’). Das 52-minütige Werk empfiehlt sich schwermütigen Seelen und stellt eine willkommene Entdeckung dar, obgleich Nattradio noch an Intensität zu­legen dürfen, um wirklich Tiefgang und Nachhall zu erzeugen.

