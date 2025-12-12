Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Nattradio THE LONGEST NIGHT

Dark Metal, Darkness Shall Rise/Edel (9 Songs / VÖ: 12.12.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die beiden Schweden Niklas Brodd (Gitarre) und Martin Boman (Gesang) musizierten bereits bei einigen unbekannteren Formationen miteinander. Seit 2024 spielen sie als Nattradio zusammen, dessen kreative Hochphase angeblich zwischen ein und fünf Uhr morgens liegt. Anderthalb Jahre nach dem Band-betitelten Debüt erscheint nun bereits Werk Nummer zwei. Die Kombination von doomiger Schwere, melancholischem Gothic-Touch, pointiert gesetzten Riff-Eruptionen und fragiler Stimme erinnert im Gros an Katatonia (man höre ‘Rainbirds’), stellenweise erheben sich aber auch Assoziationen mit Doom-Kollegen wie Paradise Lost oder My Dying Bride. Für zusätzliche Atmosphäre sorgen Einsprecher ­(‘Shadow Speaker’), Hintergrundgesänge (‘Sketches From The Dark’), kalte Electro-Soundscapes (‘Dark Streets’, ‘Night’) sowie ein Piano-Intermezzo (‘All For You’). Das 52-minütige Werk empfiehlt sich schwermütigen Seelen und stellt eine willkommene Entdeckung dar, obgleich Nattradio noch an Intensität zu­legen dürfen, um wirklich Tiefgang und Nachhall zu erzeugen.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Nicko McBrain spielt womöglich auf neuem Iron Maiden-Album
Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain
Nicko McBrain geht zwar nicht mehr mit Iron Maiden auf Tournee, aber vielleicht darf er im Aufnahmestudio noch einmal an die Drums.
Nicko McBrain lässt die Dinge nach seinem Schlaganfall Anfang 2023 bekanntlich etwas ruhiger angehen. An seiner statt verdrischt Simon Dawson von British Lion die Felle bei Iron Maiden. Doch der Wahlfloridianer liebäugelt durchaus damit, noch einmal zum Einsatz zu kommen — und zwar im Aufnahmestudio. Dies gab der 73-Jährige im Interview bei Waste Some Time With Jason Green zu Protokoll. Zukunftsmusik "Ich bin immer noch ein Mitglied der Band", stellt Nicko McBrain klar. "Doch was hat das genau zu bedeuten? Nun, ich bin immer noch Teil der Familie, weswegen ich eine Menge Arbeit mit dem Fanclub erledige. Und ich gehe…
Weiterlesen
Zur Startseite