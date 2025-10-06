Seit zwanzig Jahren besteht die finnische For­mation Bloodred ­Hourglass mitt­lerweile, ihr Debüt erblickte allerdings erst 2012 das Licht der Welt. Etwas Fahrt nahm ihre Karriere durch den Slot im Nightwish-Vorprgramm 2023 auf (der Titel ihres vor­herigen Werks HOW’S THE HEART? kam wohl nicht von ungefähr), doch die Gruppe bleibt weiterhin unterschätzt. Zwei Jahre später erscheint bereits ein Nachfolger, der sich als stilistisch sehr divers entpuppt: Während ‘The Crown Is Permanent’ und das locker reinlaufende ‘Chasing Shadows’ mit auffälliger Industrial-Electro-Schlag­seite aufwarten und daher arg modern ­klingen, spielen sich Lieder wie ‘Dance Of The Dandelions’, das emotionale ‘God Has Favourites’ oder ‘Mirage’ (mit weiblichem Co-Gesang) irgendwo zwischen Melodic Death Metal und Metalcore ab. Dabei setzt das Sextett fast durchgehend auf Eingängigkeit: Der Titel-Track, das mit einer Frauenstimme spielende ‘Royally Done’, der groß angelegte Schlepper ‘Frail’ sowie das Finale ‘Vividus’ über­zeugen mit packenden Riff-Melodien und Refrains; der flotte Anspieltipp ‘Shun The Limelight’ lädt sogar zum Tanzen ein. WE SHOULD BE BURIED LIKE THIS empfiehlt sich insbesondere Metalheads, die funktionierendes Songwriting zu schätzen wissen und keinerlei Berührungsängste mit wilden Stil-Mixen sowie Dancefloor-Flair haben.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***