Noch in diesem Jahr wird „Borderlands 3“ erscheinen. Hier haben wir alle wichtigen Infos zusammengetragen.

Dass Entwickler Gearbox Software an „Borderlands 3“ arbeitet, war jahrelang ein offenes Geheimnis. Offiziell wurde der Loot-Shooter allerdings erst am 27.03.2019 mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Kurz darauf ging es Schlag auf Schlag und es folgte nicht nur ein weiterer Tailer, auch wurde bekannt, dass der dritte Teil der beliebten Loot-Shooter-Reihe noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Update: 16. Juli 2019: Es ist nicht das erste Mal, dass Gearbox-CEO Randy Pitchford eine Rolle rückwärts macht. Jetzt hat er kleinlaut zugegeben, dass „Borderlands 3“ doch keine Crossplay-Unterstützung hat, zumindest nicht zum Launch. Und das, obwohl er dieses Feature im April noch als…