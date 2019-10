Es geht unverändert wechselhaft zu im Hause Negator. Auch VNITAS PVRITAS EXISTENTIA, das fünfte Album der selbst ernannten Hamburger Panzer-Metaller beim mittlerweile dritten Label, wurde in einer anderen Besetzung eingespielt als jeder seiner Vorgänger. Halb so wild, Sänger Nachtgarm ist und bleibt die einzige Konstante in der Gleichung dieser Band. Und er hat mittlerweile eine ziemlich genaue Vorstellung vom Negator-Sound: Massiv legierter, immer noch sehr von Behemoth geprägter Black Metal ohne Schnörkel und Überraschungen, dafür mit einigen erlesenen Melodien und hübsch dynamischen Arrangements.

Alles sitzt, alles passt, alles klingt gut und ist fett produziert. Aber, na ja, das gewisse Etwas wird immer noch zu selten herausgestellt. Sechs Jahre nach dem ähnlich soliden GATES TO THE PANTHEON ist das gefühlt natürlich etwas wenig auf der Habenseite. Fans und all jene, die den Behemoth-Schrein täglich abstauben, werden dennoch ihre infernalische Freude mit VNITAS PVRITAS EXISTENTIA haben; dem Rest wird auffallen, dass Negator jetzt vielleicht doch ein wenig zu betont in die ritualistische Ecke des Black Metal schielen.