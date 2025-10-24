Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Nine Treasures SEEKING THE ABSOLUTE

Folk Metal, Metal Blade/Sony (9 Songs / VÖ: 24.10.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Nine Treasures, neun Köstlichkeiten – das klingt erst mal wie der Besuch eines chinesischen Restau­rants in den Achtzigern, als man deutsche Kartoffelgaumen vorsichtig an andere Länderküchen heranführen musste. Ein wenig ist das auch bei Nine Treasures so. Die Folk Metal-Band aus Peking verhandelt in ihrer Musik mongo­lische Geschichte und Mythen, nutzt traditionelle Instrumente (Lauten und Balalaikas, jemand?), kulturtypische Rhythmik und Gesangstechniken wie den charakteristischen Oberton- oder Kehlkopf­­gesang. Das ist vom kaukasischen und inhärent weißen Folk Metal West- und Nordeuropas natürlich so weit entfernt wie Korpiklaani von Klassik, aber genau deswegen so spannend: Endlich geht es mal nicht um die ollen Kelten, um Schal­meien und nordische Götter; sondern um einen Kulturkreis, mit dem die wenigsten von uns je ernstlich in Kontakt gekommen sind – und der hier in reizvoller Verzah­nung mit vertrauter Metal-Tonalität faszi­niert. Vielleicht klingen die Harmonien daher etwas ungewohnt, vielleicht mutet auch die Verwendung klassischer Instru­mente innerhalb eines Metal-Kontexts gewöhnungsbedürftig an. Wer sich darauf einlässt, dem eröffnet sich jedoch durch­aus eine neue musikalische Welt. Mit spannenden Wendungen, furiosen Tempo­wechseln und einem faszinierenden Ritt durch mongolische Folklore, Metal – und manchmal sogar Punk.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Heavy Metal in der DDR: "Metal Matters" Ende August
Szeneprotagonisten: Auftritt von Asathor im Jugendclub der Bauarbeiter, Magdeburg
Seit März 2024 gibt es im Haus der Geschichte in der Berliner Kulturbrauerei eine Sonderausstellung zum Thema Heavy Metal in der DDR, die man bis Ende August 2025 noch besuchen kann.
[Update vom 27.08.2025] Im Rahmen der Ausstellung „Heavy Metal in der DDR“ im Museum in der Kulturbrauerei erweitern Sam Zamrik und Serkan Deniz in einem Gespräch mit der Kuratorin Franziska Gottschling den Blick auf das Genre. Ausgehend von persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Kontexten reflektieren sie ihre Perspektiven auf Metal als musikalische Ausdrucksform und als soziales Gefüge. Pop-Kultur Festival: Metal Matters: Zugänge zu einer widerständigen Musikkultur Sam Zamrik, 1996 in Damaskus, Syrien geboren, ist trans-queere Lyrikerin, Übersetzerin und politische Bildnerin. Veröffentlicht wurden einzelne Texte von der WIR MACHEN DAS-Initiative Weiter Schreiben sowie in verschiedenen deutschen Zeitungen wie taz und Tagesspiegel. Zamrik…
Weiterlesen
Zur Startseite