Möglich, dass Lemmy geweint hätte – dann aber nicht vor Freude. Noch wahrscheinlicher hätte er sich einfach einen Dreck für REBEL DAYZ interessiert – und damit hätte er, wie immer, recht gehabt. Nitrogods zocken eine belanglose, austauschbare, völlig unerhebliche und letztendlich: nicht gute Motörhead-Kopie nach der nächsten runter. Dabei haben sie weder den antreibenden Groove noch die verschlagene Versoffenheit noch die entspannte Eleganz des Originals.

Der Gesang klingt angestrengter, je lockerer er rüberkommen will (‘We’ll Bring The House Down’), und zeigt zumeist null Varianz. Immerhin: Manch ein Riff geht in Ordnung (‘Get Lost’), und der Sound ist angenehm dick. Auch wenn Nitrogods vom Schema abweichen blitzt kurz ein rockbarer Funken auf (‘Blind As A Stone’). Davon abgesehen kann man alles, was über einen halbstündigen Festival-Nachmittagsauftritt hinausgeht, einfach bleiben lassen.