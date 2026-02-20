Die Frage muss erlaubt sein: Braucht unsere Welt aktuell russischen Neofolk? Zugegeben, die aus dem westsibirischen Kaff Kalatschinsk stammenden Nytt Land, im Kern bestehend aus dem Ehepaar Anatoly und Natalya Pakhalenko, feilen schon seit 2013 an ihrem mystischen Sound und haben sich vom aktuellen russischen Zeitgeist distanziert – ihre Musik ist eine Art Mash-up aus Wardruna’schem ­Pseudo-Nordic Folk mit zentralasiatischen Versatzstücken wie Kehlkopfgesang, und ihre Themen sind esoterisch-paganer Natur. Ich schreibe „Musik“, denn Songs kommen dabei nicht wirklich raus, dies ist Neo- oder Pseudo-Folk in der Manier eines Soundtracks, bestehend aus diver­sen übereinandergeschichteten Klangfarben, von sägenden Saiteninstrumenten, dröhnigen Gesängen und blökenden Flöten bis hin zu Natur-Samples. Das ist nicht schlecht gemacht, aber auch ziemlich belanglos und unauthentisch.

