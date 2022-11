Mit ECLIPSE werfen Our Mirage ihren neuen Langspieler in den Ring und treffen damit direkt einen Nerv: Auf dem dritten Werk der Gruppe aus Marl geht es nämlich um mentale Probleme, Schmerz sowie Ängste, mit denen die Menschheit oft zu kämpfen hat. Passend zur Thematik ist der Klargesang sehr melancholisch und gefühlvoll, sind die Screams verzweifelt – fast schon herzzerreißend. Beispielhaft dafür sind Titel wie ‘Suffocation’, ‘Black Hole’, ‘Calling You’ oder ‘Remedy’. Was aber auch nicht überhört werden kann, ist die gesangliche Ähnlichkeit zwischen dem Our Mirage Sänger und Brian Burkhaiser, dem Klarvokalisten der amerikanischen Truppe I Prevail. Der Gesang wie auch die vielen Emotionen, die einem das ein oder andere Mal sogar eine Gänsehaut verpassen könnten, sind auf jeden Fall die größte Stärke dieser Platte.

Die Lieder gleiten zwischen Post Hardcore und Metalcore, sind von der milderen Sorte und weisen keine großen Besonderheiten oder Wow-Momente auf. Zwei Songs stechen dennoch ein bisschen heraus, und zwar der etwas dynamischere Opener ‘Awakening’ mit seinen Rap-Passagen sowie ‘Summertown’, das sich vielmehr dem Pop Punk zuordnen lässt. Im Großen und Ganzen ist ECLIPSE ein annehmbares Werk und eignet sich am besten für Anhänger von Bands wie zum Beispiel Beartooth, We Came As Romans oder I Prevail. Sucht man aber brutales Moshpit-Material oder fiese Breakdowns, ist man hier an der falschen Adresse.

