THE WINGS OF WAR

Kalte Maschinen­geräusche kündigen das neue Overkill-Album THE WINGS OF WAR an, bevor die ersten Riffs über den Hörer hereinbrechen und Bobbys unverwechselbare Stimme ertönt. ‘Last Man Standing’ ist die perfekte Eröffnung für weitere 50 Minuten voller neongrüner Power, die einmal mehr keinen Fan enttäuschen kann und wird. Es bleibt ein Mysterium, wo die Jungs die Kraft hernehmen, seit IRONBOUND (2010) im Zwei-Jahres-Takt ein Sahnealbum nach dem nächsten einzuholzen. Aber seit rund zehn Jahren läuft die Thrash-Maschine wieder wie geschmiert und beschert uns grandiose Hymnen.

THE WINGS OF WAR bei Amazon

Man höre nur das gewaltig nach vorne bretternde ‘Believe In The Fight’, den punkigen Doppelschlag ‘Welcome To The Garden State’ (hier setzen Overkill ihrer Heimat New Jersey ein Denkmal), ‘Out On The Road-Kill’ oder das atmosphärische ‘Where Few Dare To Walk’. Mit ‘Distortion’ hat sich eine durchschnittliche Nummer ins Programm gemogelt, der Rest dürfte der Anhängerschaft runtergehen wie das Öl ein frisch geöffneten Sardinenbüchse.