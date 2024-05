Lasst euch nix erzählen: VERITAS ist im Bereich Crossover absolute Spitzenklasse! Wer auch nur noch ein Gramm Begeisterung für den Mix aus Rock, Rap, Funk, Alternative und New Metal in sich spürt, wird auf diese Scheibe voll abgehen. Ich hätte das P.O.D. ehrlicher­weise nicht mehr zugetraut (aber gut, vom Body Count-Comeback wurde ich qualitativ auch überrollt): So hart und mächtig klangen die Kalifornier nicht mal zu ihrer kreativen Hochzeit (wir reden von SATELLITE und dem Jahr 2001).

VERITAS bei Amazon

Es reiht sich Hit an Hit: Vom Opener ‘Drop’ (mit Gast Randy Blythe, Lamb Of God) über den Dynamikkracher ‘Afraid To Die’ (unterstützt von Jinjer-Röhre Tatiana Shmayluk), dem schleppenden Korn-Linkin Park-Mix ‘I Got That’, den emotio­nalen Weiten von ‘Breaking’ und ‘Lay Me Down (Roo’s Song)’, dem Rock-Energizer ‘This Is My Life’ bis zur fantastischen Raus­schmeißer-Halbballade ‘Feeling Strange’ – VERITAS dokumentiert ein­drucksvoll, was im Crossover-Bereich im Jahr 2024 energetisch und qualitativ noch möglich ist. Absolute Hammer­scheibe! Und das ist die Wahrheit.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***