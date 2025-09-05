Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Peace Of Mind BLOOD IS THE PRICE

Hardcore , Farewell/Bloodblast (10 Songs / VÖ: 5.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Bei manchen Bands ist der Name Programm, bei anderen eher weniger. Peace Of Mind fallen in dieser Hinsicht definitiv in die zweite Kategorie. Denn wenn das Hardcore-Quartett aus Sonneberg auf der Bühne steht, geht es garantiert alles andere als friedlich zu. Ein Jahrzehnt ist es mittlerweile her, dass die Gruppe zum ersten Mal zur Gewalt aufrief, und lange dauerte es danach nicht, bis es die Thüringer schafften, sich im deutschen Untergrund zu ­etablieren. Mit ihrem zweiten Album BLOOD IS THE PRICE feiern Peace Of Mind ihren zehnten Geburtstag und wagen gleichzeitig den nächsten Schritt in ihrer Karriere. Denn spätes­tens seit dem USA-Abstecher des Quartetts Ende letzten Jahres ist eines klar: Deutscher Hardcore kommt auch im Rest der Welt gut an. Mit BLOOD IS THE PRICE liefern die Thüringer ein Brett, das sowohl international als auch regional für ordentlich Aufsehen sorgen sollte. Musikalisch bleiben sich Peace Of Mind treu: schnelle Riffs, rohe Vocals und die bekannten metallischen Einflüsse – auch wenn das zweite ­Album der Band definitiv eine Rückkehr zum klassischen Hardcore darstellt. Neben neuen Tracks wie ‘Blood Is The Price’, in dem sich Speed-Frontmann Jem Siow kurzerhand das Mikro unter den Nagel reißt, und ‘Born To Lose’ ließ sich die Gruppe mit ‘Cut The Rope’ und ‘Peace Of Mind’ die Gelegenheit nicht nehmen, zwei alten Klassikern neues Leben einzuhauchen. Eines ist sicher: Die Zukunft sieht rosig aus für Peace Of Mind – und BLOOD IS THE PRICE ist nur der Anfang.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
So lange spielen Guns N’ Roses beim Wacken Open Air 2025!?
Axl Rose und Slash mit Guns N’ Roses im australischen Brisbane (07.02.2017)
Die Running Order des Wacken Open Air 2025 wirft Fragen rund um die Spielzeit des Headliners Guns N’ Roses auf.
Endlich ist die Running Order des Wacken Open Air 2025 bekannt. Es darf gepuzzelt werden, wann man vor welcher der zehn Bühnen des größten Metal-Festivals der Republik stehen und headbangen möchte – und natürlich beschwert, dass die Lieblings-Bands alle gleichzeitig spielen. Alles wie immer – doch eine Besonderheit fällt dieses Jahr auf. Am Donnerstag, 31.7.2025 spielen nur drei Bands auf der „Harder“-Stage, also auf einer der beiden großen Hauptbühnen. Wie immer wird diese Bühne eröffnet von der Wacken-Kult-Band Skyline, gefolgt von einer 45-Jahre-Show von Grave Digger und dem Mega-Headliner Guns N’ Roses. Und dieser spielt … von 20:30 Uhr bis…
Weiterlesen
Zur Startseite