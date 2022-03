Metallica haben sich mit einer Überraschung zu Wort gemeldet. So hat Gitarrist Kirk Hammett eine Solo-EP am Start, die im April erscheinen wird.

Bislang hat kein einziges Metallica-Mitglied ein musikalisches Projekt abseits der Band angestrebt. Bassist Jason Newsted ist unter anderem sogar letztlich ausgestiegen, weil James Hetfield etwas dagegen hatte. Nun scheinen die "Four Horsemen" die Sache allerdings etwas lockerer zu sehen. Denn Gitarrist Kirk Hammett hat just seine vier Songs umfassende Solo-EP namens PORTALS angekündigt. Erscheinen wird sie am Record Store Day, dem 23. April. "Ursprünglich, sogar noch bevor ich die Idee für eine Solo-EP hatte, war ich von der Notwendigkeit inspiriert, irgendeine Art Soundtrack zu erschaffen", erläutert Kirk Hammett. "Und zwar als Untermalung für die Kirk Hammett Collection bei der ersten…