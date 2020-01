Was hast du uns gebracht, 2019? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Slayer nach.

Die besten Alben 2019: 1. Rammstein unbetitelt 2. Avantasia MOONGLOW 3. Blind Guardian Twilight Orchestra LEGACY OF THE DARK LANDS 4. Lunar Shadow THE SMOKELESS FIRES 5. Sabaton THE GREAT WAR 6. Amon Amarth BERSERKER 7. As I Lay Dying SHAPED BY FIRE 8. Beast In Black FROM HELL WITH LOVE 9. Grand Magus WOLF GOD 10. In Flames I, THE MASK Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2020 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!