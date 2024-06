Schwedens erste Adresse in Sachen „schwarzer Heavy Metal“ schlägt wieder zu. Portrait haben in ihrer rund zwanzigjährigen Karriere kein schlechtes Album veröffentlicht. Und THE HOST knüpft nahtlos an seine Vorgänger an. Die düster eingefärbten Riffs, die immer irgendwie nach Friedhofserde riechen, flirren einmal mehr majestätisch durch die Boxen, während Per Lengstedt (ehemals Karlsson) mit seinem Trademark-Organ höchste Höhen erklimmt und ganz nebenbei noch als Produzent fungiert. Ein beeindruckend düsteres Cover rundet die Veröffentlichung ab, deren einziges kleines Manko es ist, vielleicht um ein oder zwei Songs zu lang geraten zu sein.

Aber wem es so problemlos gelingt, thrashige und extrem eingängige Passagen zu einer genialen Hymne wie ‘Sound The Horn’ zu verschmelzen, darf auch mal etwas weiter ausholen. Weitere Anspieltipps: ‘The Blood Covenant’ (perfekter Opener), ‘Dweller Of The Threshold’ (der beste Song, den King Diamond nie geschrieben hat) und ‘Voice Of The Outsider’ (Manowar lassen grüßen).

