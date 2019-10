Zieht euch hier rein, wie eine süße Großmutter bei einem Konzert von Slipknot - äh, naja: abgeht. Die Dame genießt, klatscht und groovt mit.

Fieser Metal und Senioren - das passt in der Regel nicht wirklich zusammen. Erinnert ihr euch noch an "Elders React To Slipknot", wobei Rentnern Videos der Masken-Metaller vorgespielt wurden? Die meisten älteren Semester waren nicht nur ein wenig verstört ob des krassen Inhalts der Clips, sondern konnten auch die Musik nicht genießen. "Ist das nicht nur Lärm?", fragte einer von ihnen. Stille Freude an Slipknot Nun hat eine rüstige Metallerin das Gegenteil bewiesen und ordentlich Spaß mit Slipknot gehabt. Das Ganze ereignete sich vor eineinhalb Wochen am Freitag, den 30. August, als die neun Mann starke Band in Holmdel im US-amerikanischen…