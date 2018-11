AS THE KINGDOM DROWNS

Fast zwanzig Jahre haben die Australier Psycroptic nun schon auf dem Buckel, und wie ein guter Wein wachsen sie mit der Zeit zu wahrer Reife heran. Ausprobiert haben sie immer schon viel, haben ihren Death Metal mit viel progressiver Technik und auch relativ schnörkellosem Metalcore angereichert, um nun am Ende die besten Momente aus ihrem bisherigen Schaffen zu zentrieren und mit AS THE KINGDOM DROWNS einen zukünftigen Fan-Liebling zu entfesseln.

Dank eigener Produktions­möglichkeit sorgsam ausgefeilt, moshen und solieren sich die Tasmanischen Teufel durch Groove, Knüppel und mitreißende Song-Strukturen (‘Deadlands’), bei denen deutlich wird, dass Psycroptic sich und ihren Fans nichts mehr beweisen müssen, sondern auf der Suche nach dem perfekten Song sind. Die feierfreudigen Australier packen jede Menge Abwechslung in die 35 Minuten von AS THE KINGDOM DROWNS: von dezenten Backingvocals über tonnenschweren Groove bis hin zu rhythmisch vertrackten Extravaganzen. Ihr Plan zum kommenden zwanzigsten Geburtstag: Immer weiterspielen und vielleicht einen Geburtstagskuchen verdrücken. Jetzt liegt es an euch, für die Sahne obendrauf zu sorgen.