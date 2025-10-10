Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Purpendicular feat. Ian Paice BANNED

Hard Rock , Metalville (9 Songs / VÖ: 10.10.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Vor über 50 Jahren führte ein verheerender Brand dazu, dass Deep Purple ihren größten Song schrieben – ‘Smoke On The Water’ ist wie eine Visitenkarte für die Rock-Musik. Dass ein weiterer Brand nun zum größten Werk von Purpendicular führte, die eine Art Deep Purple-Tributeband mit eigenem Material sind, ist also schauriges Schicksal. Die Band, die erneut von Purple-Drummer Ian Paice unterstützt wird, nistete sich fürs Songwriting in den portugiesischen Bergen ein, musste von dort jedoch aufgrund übler Waldbrände evakuiert werden. Das führte zu einem halbautobiografischen Konzeptwerk, das einerseits den Brand und seine Auswirkungen behandelt, und andererseits die der Cancel Culture. Eine wilde Mischung. Nicht so wie die Songs der Platte, die dem Sound der Siebziger-Legenden treu bleiben: bluesig, treibend, viel Orgel, viel Gitarre – und dank Paice viel gefühlvolles Getrommel. ‘Beast’ gibt den Tasten besonders viel Raum und spielt mit sphärisch-epischen Parts ­(Grüße an ‘Child In Time’), während es bei ‘Blood Red Moon’ mehr in die ­PERFECT STRANGERS-Richtung geht. ‘Too Hard To Please’ gibt sich wiederum als augenzwinkerndes Siebziger-Jam-Stück, bei dem Sänger Robby Walsh seine Prachtröhre ins Rampenlicht lässt. Für Purple-Fans gibt es viel zu entdecken, aber auch ohne die Verbindung ist ­BANNED ein starkes Stück Hard Rock – hier stimmt alles.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Exodus: Gary Holt spricht über neues Album
Gary Holt mit Exodus bei der Show im Slim's in San Francisco (18.09.2018)
Gitarrist Gary Holt bestätigt im Interview, dass das neue Exodus-Werk schon seit einem Monat so gut wie fertig ist.
In einem Interview mit Baby Huey und Chasta vom amerikanischen Radiosender The Bone offenbart Exodus-Lead-Gitarrist Gary Holt auf Nachfrage, dass das neue Album der Bay Area-Thrasher schon längst fertig und die Band sehr zufrieden mit ihrem Werk ist. "Das neue Album wird heute offiziell fertig. Theoretisch ist es schon seit einem Monat fertig, aber weil wir die Zeit dazu haben, spielen wir damit noch ein bisschen herum ... Mark Lewis mischt es ab, und wir haben noch ein paar zusätzliche Overdubs an anderen Stellen hinzugefügt. Aber es ist eine ganz andere Hausnummer", beschreibt Holt. Jedes Lied eine Hymne Auf die…
Weiterlesen
Zur Startseite