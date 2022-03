Act Of Defiance, die Band der beiden Ex-Megadeth-Musiker Chris Broderick und Shawn Drover, scheint gerade zu pausieren. So kann Sänger Henry Derek Elis seine Gitarren-Skills im Doom-Quintett Qaalm zur Geltung bringen – und das macht er wirklich gut. Die 2019 in Los Angeles gegründete Formation serviert auf ihrem Debüt vier vor herunterziehenden Gefühlen nur so triefende Tracks zwischen 15 und zwanzig Minuten Spieldauer. Wer sich auf die abgründigen Reisen einlässt, kann die Widerstandsfähigkeit und Verzweiflung aus dem Albumtitel förmlich fühlen. Letzteres haben die Kalifornier unter anderem in ‘Existence Asunder’ auf beklemmende Weise vertont, wohingegen ‘Cosmic Descent’ zumindest phasenweise Wärme und so etwas wie Hoffnung verströmt. All das kotzen uns Qaalm in einer exquisiten Melange aus Funeral Doom-Melancholie, Sludge-Härte sowie einem Schuss Black Metal-Atmosphäre vor die Füße. So positioniert RESILIENCE & DESPAIR Qaalm als eigenständige und vielversprechende Szeneneulinge.

