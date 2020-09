Keine Ah­nung, wie es Raven schaffen, über 45 Jahre nach der Band-Gründung noch immer solch eine immense Spielfreude an den Tag zu legen. Fakt ist, dass sich das Trio in seinem siebten Frühling befindet und in den letzten Jahren nur starke Alben abgeliefert hat. METAL CITY reiht sich nahtlos ein, die altbewährte Mischung aus New Wave Of British Heavy Metal und rasanten Speed-Abfahrten verliert auch auf dem zwölften Studioalbum nichts von ihrem Charme. Man hat es förmlich vor Augen, wie die Gallagher-Brüder ihre wilden Grimassen zu Krachern wie ‘The Power’, ‘Human Race’ oder der grandiosen Lemmy-Hommage ‘Motorheadin’’ ziehen, bis die Gesichtsmuskeln knacken.

Für die richtige Geschwindigkeit am Schlagzeug sorgt Mike Heller, der bekanntlich lange Jahre bei Fear Factory und auch Success Will Write Apocalypse Across The Sky trommelte und den älteren Herren vor sich noch mal richtig in den Hintern tritt. Und speziell in den schnellen Passagen liegen die Stärken dieses Albums, das sich Freunde traditioneller Töne mit einem Lächeln in die Sammlung stellen können.

