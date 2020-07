Wer vom Devil Master-Debütalbum vergangenes Jahr begeistert war, wird hier feuchte Augen kriegen: Rebel Wizard ist nicht nur ein ähnlich bescheuerter Projektname, es wird auch dieselbe unvoreingenommene Herangehensweise an den Black Metal und dasselbe feine Gespür für Melodie an den Tag gelegt, das auf SATAN SPITS ON CHILDREN OF LIGHT so wundervolle Früchte trieb. Stoisch repetitives Riffing der Marke Burzum sowie entsprechend verzerrter, tief im Mix vergrabener Gesang treffen auf aggressiv-eingängige Gitarren-Leads nach Ghost-Art, eine Prise Iron Maiden und eine (für diese Art von Musik) perfekte Produktion an der Schnittstelle zwischen fett und verwaschen.

Die sympathisch verschrobene Vorliebe des Künstlers für absurd lange Quatschtitel à la ‘Dance Of The Duchess In The Pale Pink Light’ oder ‘Urination Of Vapidity On Consciousness’ macht einem das Ganze zusätzlich schmackhaft. 2020 ist zwar noch nicht um, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist MAGICKAL MYSTICAL INDIFFERENCE ganz klar das Album des Jahres!

