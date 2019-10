Wir geben euch einen Einblick in die musikalisch durchaus vielseitigen Präferenzen der 31-jährigen The Agonist-Sängerin Vicky Psarakis.

Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung? Ich habe lange kein Album mehr in physischer Form gekauft; eines der letzten war HERITAGE von Opeth. Durch all die Streaming-Dienste bin ich etwas verwöhnt. Mittlerweile unterstütze ich Bands lieber, indem ich auf jeder Show, die ich besuche, Merch kaufe. https://www.youtube.com/watch?v=IludPuSUnHE Nenne die meistgehörte Scheibe in deiner Sammlung! FALLEN von Evanescence. Einigen meiner Klassenkameradinnen gefiel es auch, obwohl sie sonst nicht sehr Rock- oder Metal-affin waren. Wir hörten…