Die reformierten Biohazard meldeten sich letztes Jahr bereits live zurück. Nun haben sie einen Labeldeal ergattert und wollen 2025 ein neues Album veröffentlichen.

Innerhalb von Biohazard scheint eine permanente On-Off-Beziehung stattzufinden. Das neueste "On" entstand vergangeges Jahr. Seitdem ist die Truppe wieder in der Originalbesetzung von 1988 unterwegs. Erst im Juli 2023 verstarb Gründungsschlagzeuger Anthony Meo, nachdem er den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Nun vermelden die New Yorker, dass sie einen Plattenvertrag mit BLKIIBLK, einem Imprint der Frontiers Label Group, unterzeichnet haben. Biohazard sind die erste große Nummer, die das neue Label verpflichten konnte. In diesem Atemzug wurde auch gleich ein neues Album für 2025 angekündigt. Der letzte Langspieler REBORN IN DEFIANCE erschien 2012 via Nuclear Blast. Eine fruchtbare Partnerschaft Serafino…