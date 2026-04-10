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Resurrected PERPETUAL

Death Metal, Testimony/Amped (10 Songs / VÖ: 10.4.)

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Nach fast zehn Jahren Sendepause in Sachen Studioalben melden sich die Ruhrpöttler Resurrected mit PERPETUAL zurück. In altbekannter und bewährter Manier pflügen die Duisburger durch neun Eigenkompositionen und eine gelungene Cover-Version von Malevolent Creations ‘Infernal Desire’. Anleihen im US-Todesstahl sind auch bei den eigenen Songs nicht wegzudiskutieren (‘Human Wrath’, ‘Sanity Is Lost’), und bisweilen rutscht die seit 1993 aktive Combo auch in den Grindcore ab. Man höre zum Beispiel ‘Decomposed’ oder das Titelstück. Produziert wurde die Schlachtplatte von Jörg Uken – der Mann wird langsam so etwas wie der Death Metal-Papst der deutschen Szene. Er hat dem Quartett einen satten, sumpfigen Sound verpasst, der gut zur Musik passt. Diese lässt hier und da ein paar Widerhaken vermissen, welche die Stücke unwiderruflich ins Gedächtnis brennen. Aber wer seinen Death Metal möglichst brutal, aber nicht ganz so technisch wie zum Beispiel bei Cannibal Corpse liebt, darf hier gerne zuschlagen.

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Journey: Steve Perry weist Comeback-Gerüchte zurück
Ex-Journey-Sänger Steve Perry bei der Rock'n'Roll Hall Of Fame-Einführungszeremonie 2017
Es war wohl zu schön, um wahr zu sein: Steve Perry erteilt dem Hörensagen um seine Rückkehr zu Journey eine Absage.
Journey gehen in Kürze auf Abschiedstournee — vorerst nur durch Nordamerika. Hierzu kam zuletzt ein im Grunde viel zu schönes Gerücht auf: Steve Perry, der ikonische ehemalige Frontmann der AOR-Formation, soll darüber grübeln, ob er sich dem Tour-Tross anschließen und wieder am Mikrofon stehen will. Diesem Wunschdenken hat der 77-Jährige nun einen Riegel vorgeschoben. Laut dem Kalifornier mit portugiesischen Wurzeln ist nichts dran an dem Hörensagen. Nichts gewesen außer Spesen Die unbestätigte Meldung hatte jüngst noch Journey-Keyboarder und Trump-Unterstützer Jonathan Cain in einem aktuellen Interview befeuert. Im Gespräch bei Ultimate Classic Rock behauptete der streng gläubige Christ, dass Gitarrist Neal…
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