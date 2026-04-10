Nach fast zehn Jahren Sendepause in Sachen Studioalben melden sich die Ruhrpöttler Resurrected mit PERPETUAL zurück. In altbekannter und bewährter Manier pflügen die Duisburger durch neun Eigenkompositionen und eine gelungene Cover-Version von Malevolent Creations ‘Infernal Desire’. Anleihen im US-Todesstahl sind auch bei den eigenen Songs nicht wegzudiskutieren (‘Human Wrath’, ‘Sanity Is Lost’), und bisweilen rutscht die seit 1993 aktive Combo auch in den Grindcore ab. Man höre zum Beispiel ‘Decomposed’ oder das Titelstück. Produziert wurde die Schlachtplatte von Jörg Uken – der Mann wird langsam so etwas wie der Death Metal-Papst der deutschen Szene. Er hat dem Quartett einen satten, sumpfigen Sound verpasst, der gut zur Musik passt. Diese lässt hier und da ein paar Widerhaken vermissen, welche die Stücke unwiderruflich ins Gedächtnis brennen. Aber wer seinen Death Metal möglichst brutal, aber nicht ganz so technisch wie zum Beispiel bei Cannibal Corpse liebt, darf hier gerne zuschlagen.

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