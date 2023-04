Was für ein Line-up! Whitesnake. Journey. Bad English. Foreigner – die Band-Erfahrung von Sänger und Drummer Deen Castronovo, Gitarrist Joel Hoekstra und Bassist Jeff Pilson schürt hohe Erwartungen. Die Supergroup Revolution Saints ist auf ihrem vierten Album in neuer Besetzung am Start. Fels in der Brandung ist Deen Castronovo – seine Stimme steht im Opener ‘Eagle Flight’ sofort im Mittelpunkt, und dieses Mal stimmt die Chemie in der Band: hochmelodische Songs aus der Hard Rock-Champions League. ‘Talking Like Strangers’ muss sich vor keiner Hymne aus den Achtzigern verstecken, und die Balladen ‘Need Each Other’ sowie ‘I’ll Cry For You Tonight’ sind absolute Hits. Über sämtliche Songs hinweg überzeugt Gitarrist Joel Hoekstra mit seiner Les Paul in bes­ter Whitesnake-Riff-Manier.

Wann bitte hat eine Band das letzte Mal mit so viel Leichtigkeit lupenreinen, melodischen und kraftvollen Hard Rock gespielt? Da müssen gleich mal ein paar Platten aus dem Schrank: Whitesnake, Skid Row, Great White, Victory, Bonfire … Man kann Revolution Saints nur danken – für das Aufrechterhalten einer glorreichen musikalischen Zeit. Bis auf ein, zwei Ausnahmen: Die etwas schwergängigen ‘Crime Of The Century’ und ‘Set Yourself Free’ sind zum Ende hin ein kleiner ­Downer. Hört man aber darüber hinweg, ist EAGLE FLIGHT Hard Rock allererster Sahne und läuft auf maximum volume!

