Rezet machen keine halben Sachen. Haben die Schleswig-Holsteiner bereits mit ihrem Vorgängerwerk DEAL WITH IT! (2019) den Norden Deutschlands endgültig auf die Thrash Metal-Land­karte geschrieben, setzt das Quartett auf TRUTH IN BETWEEN ohne Umwege seinen glorreichen Siegeszug fort. Das fünfte Langeisen der Truppe lässt erneut einen charakteristischen, abwechslungsreichen Mix aus wahl­weise zackigen Gitarrengewittern und melodischen Midtempo-Passagen mit klassischen Heavy Metal-Versatz­stücken vom Stapel. Den aggressiven Dampfwalzen-Opener ‘Back For No Good’ dürften eingefleischte Thrasher dabei ebenso schnell ins eiserne Herz schließen wie die hitzige Raserei ‘Truth In Between’ oder die gemächlicheren Nummern ‘Infinite End’ sowie ‘I’m Not Gonna Stop’. Richard „Ricky“ Wagner entpuppt sich mit seinen bissigen Shouts und ruhigeren Gesangseinlagen einmal mehr als waschechtes Rock-Röhren-Multitalent der Extraklasse.

Als tatkräftige Unterstützung steuert zudem das niederländische Gitarrenwunder Sonia „Anubis“ Nusselder das Solo auf ‘Half A Century’ als Gastbeitrag bei. Rezet feuern aus allen Rohren – mal unbändig klassisch, mal feinfühlig-gemäßigt und heavy. TRUTH IN BETWEEN hebt Rezet endgültig zu einer international ernst zu nehmenden Genre-Größe, die – mit juveniler Wildheit und erfrischend wenig borniert in ihrem sehr eigenen Stil – auch den Ikonen ihrer Zunft locker die Stirn bieten kann.

