Dass das Coverartwork aussieht wie ein aussortierter Entwurf für Judas Priest, gibt die Richtung vor: BURN THE NIGHT enthält reichlich Priester-Versatzstücke, bedient sich aber zugleich an Bands wie Riot, Accept oder Agent Steel. Wenig missverständlich: Es geht um Ketten, Nieten, Leder, Schnellfahren und Rebellion. Und die jungen Kana­dier erzählen davon mit Inbrunst und Feuer: Sänger Cale Savy tönt aggressiv und erreicht sauber die höchsten Töne (der Ripper hat Konkurrenz!), während Gangshouts, Doublebass und flitzende Riffs ein ‘Burn The Night’ zum Galoppieren bringen.

Von dynamischem Songwriting (‘The Hunter’, auch abseits vom Titel mit deutlichen Iced Earth-Anleihen) und Iron Maiden-Riffs (‘In The Dark’) hat das Quartett auch schon gehört – sauber! BURN THE NIGHT pumpt durchweg melodisch, energetisch und mit erdigem, aber druckvollem Sound. Das macht sauviel Spaß und dürfte nicht zuletzt Fans abholen, die vom letzten Enforcer-Album enttäuscht waren und auf die nächste Night Demon-Scheibe warten. Es mangelt derzeit nicht an jungen Bands, die den alten Metal preisen – aber nur den wenigsten gelingt das so überzeugend und mitreißend wie Riot City auf ihrem Debütalbum. Ein heißes Eisen! Einziger Wunsch fürs nächste Mal: Ein noch höherer Durchsatz von starken Refrains.