Ihre Sommer-Europatournee konnte im vergangenen Jahr, aus den bekannten Gründen, nicht wie geplant stattfinden. Nun kündigten British Lion fünf Deutschland-Termine für Juli 2022 an. Das Nebenprojekt von Iron Maiden-Bassist und -Gründer Steve Harris ist jeweils am Vorabend der fünf Iron Maiden-Shows in Deutschland live zu erleben. British Lion kommen mit THE BURNING, dem im Januar 2020 über Parlophone/Warner veröffentlichten zweiten Album, zurück auf Tour. Das Album folgt auf das 2012 veröffentlichte, Band-betitelte Debüt – Steves erstes musikalisches Unterfangen außerhalb von Iron Maiden, das von der Musikpresse als gleichermaßen "brillant" und "ein großherziger, wilder Triumph" bezeichnet wurde. Seitdem hat die Band…