Der einstige Iron Maiden-Fronter Paul Di'Anno schlägt sich mit vereiterten Beinen herum, während er darauf wartet, an beiden Knien operiert zu werden.

Der zwischenzeitliche Iron Maiden-Sänger Paul Di'Anno leidet derzeit unter Schmerzen. Wie er in einer E-Mail an das Webzine "The Metal Voice" mitteilte, wartet er darauf, an beiden Beinen operiert zu werden. Und das sei "die Hölle". Der Schreiber Jimmy Kay von "The Metal Voice" hatte ein Interview mit Di'Anno angefragt, was letzterer in dem Schreiben absagte - mit dem Verweis darauf, dass er sich voll auf die OP konzentrieren müssen. In voller Länge liest sich die E-Mail wie folgt: "Hi Kumpel, ich gehe im Moment durch die Hölle, während ich auf Operationen warte. Meine Beine vereitern immer wieder, so dass…