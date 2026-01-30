Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Roth ALLES ENDET

Dark Metal, Massacre/Edel (12 Songs / VÖ: 30.1.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
3/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Viereinhalb Jahre nach NACHTGEBETE ist bei Roth alles beim Alten: Quentin Roth komponiert, schreibt, produziert, mischt und spielt sämtliche Instrumente ein, während sein von Eisregen bekannter Vater M. Roth den Gesang beisteuert. Die Grundlage bilden weiterhin dunkle, mit geradlinigen Arrangements und leicht bekömmlicher Härte auf Eingängigkeit getrimmte Klänge im Spannungsfeld von NDH, Gothic Rock und Gothic Metal. Über Quentins Riffs, pluckernde Elektronik und melancholisch-poppige Melodien aus Gitarren, Klavier sowie Dosenstreichern legt M. Roth seine rrrollende, meist klare und gesprochene Stimme. Gollum-artiges Knurren bleibt die Ausnahme und wahrt die Distanz zu Eisregen. Gleiches gilt für Quentins Texte, die in bewährter Familientradition morbide Züge tragen, ohne je die Indizierungs­grenze zu streifen. Am interessantesten für die Stahlgemeinde wird ALLES ENDET, wenn Vater und Sohn ausgetretene Ramm­brecher-Pfade verlassen. So winkt die Sechssaitige in ‘Mein Schwesterlein’ auch mal zu Amon Amarth und Arch Enemy, während der bitterbös-eklige ‘Gruß aus der Küche’ Stoner-, Wednesday 13- und Callejon-Aromen verströmt. Die restlichen Stücke tun weder im Moshpit noch in der Schwarzkittel-Disco wirklich weh, reißen aber auch nicht vollends aus dem Sitz.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Desertfest Berlin 2026: Alle Infos zum Festival
Desertfest-2026
Das Desertfest Berlin 2026 findet im Mai in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Sieben weitere Bands wurden angekündigt.
METAL HAMMER präsentiert: Desertfest Berlin Datum 14. bis 16. Mai 2026 Veranstaltungsort Das Desertfest Berlin wird in der Columbiahalle und dem Columbia Theater in Berlin stattfinden. Adresse: Columbiadamm 13-21 10965 Berlin Preise & Tickets Tickets ab 169,90 Euro gibt es auf der Website des Festivals.   Bands Neu hinzugekommende Bands gefettet. Blackwater Holylight Cardiel Crippled Black Phoenix The Dharma Chain Dope Purple Earthless EF Fomies Fuzz Sagrado Håndgemeng Hermano High Desert Queen King Buffalo Monsterwatch Mother’s Cake Nebula Pelican Red Fang Rotor Russian Circles Skloss Steak The Sword Truckfighters Zerre Running Order   Weitere Informationen     --- Bestens informiert…
Weiterlesen
Zur Startseite