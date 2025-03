System Of A Down testen dieses Jahr, wie gut die Band und insbesondere der am Rücken angeschlagene Serj Tankian mehrere Konzerte verkraften.

System Of A Down sind diesen Frühling in Südamerika auf Tour und spielen im Sommer sechs Shows in Nordamerika. So geben sich Serj Tankian und Co. je zwei Mal in East Rutherford, Chicago und Toronto die Ehre. Mit letzteren Konzerten sondiert die Band laut Bassist Shavo Odadjian das Terrain, was längere Konzertreisen angeht. Schauen wir mal... Auf die Frage von SiriusXM-Moderator Eddie Trunk, warum System Of A Down lediglich in drei Städten in den USA und Kanada auftreten, entgegnete Shavo: "Wir haben seit einer Weile nicht mehr zusammen gespielt. Seit 2017 haben wir ein oder zwei Shows gemacht. Unser Verhältnis war…