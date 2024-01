Vor drei Jahren verstarb Power Trip-Frontmann Riley Gale tragischerweise an einer Überdosis. Seitdem hatten die übrigen Band-Mitglieder nicht mehr live zusammen gespielt - bis jetzt.

Überraschende Reunion von Power Trip in Texas Nach dem tragischen Tod von Frontmann Riley Gale im Jahr 2020 war es erst einmal recht still um die verbliebenen Mitglieder der Thrash Metal-Band Power Trip. Nun stieg jedoch Gitarrist Blake Ibanez vor kurzem in der Band Fugitive ein. Vor deren Show am Freitag, den 1. Dezember in Texas kündigten sie im Vorfeld einen Special Guest an, der sich als keine Geringeren als die ehemaligen Band-Kollegen des Gitarristen herausstellten. Dies war das erste Mal, dass alle lebenden Mitglieder der Band seit dem Tod von Gale auf einer Konzertbühne standen. Zusammen mit dem Fugitive-Frontmann…