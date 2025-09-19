Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Scorpion Milk SLIME OF THE TIMES

Post Punk, Peaceville/Edel (9 Songs / VÖ: 19.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Mat McNerney ist einer der umtriebigsten Musiker im Underground. Während Grave Pleasures (welche zuvor Beastmilk hießen) derzeit ruhen, frönt der Hexvessel-Gitarrist/-Sänger momentan mit seinem Soloprojekt dem apokalyptischen Post Punk. Natürlich werden hier Erinnerungen an die Grabvergnügen wach. Grundsätzlich lebt SLIME OF THE TIMES von seiner enorm drückenden wie antreibenden Rhythmusgruppe, die neben dem aktuell im finnischen Tampere wohnhaften Briten an der Gitarre von Viagra Boys-Schlagzeuger Tor Sjödén und Converge- sowie Cave In-Bassist Nate Newton komplettiert wird. Tracks wie ‘All The Fear’ (mit Unterstützung von keinem Geringeren als Killing Joke-Drummer Big Paul Ferguson), ‘She Wolf Of London’ (inklusive Gast-Vocals von Creeper-Frontmann Will Gould), ‘The Will To Live’ oder ‘Wall To Wall’ dürften Fans von Achtziger-Heroen wie Flux Of Pink Indians, The Fall oder The Sisters Of Mercy kräftig goutieren. Hier und da (wie in ‘All Snakes No Ladders’) schwingt noch ein wenig New Wave mit. Gerne mehr davon!

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Zocker-Rocker: Bethany Hunter (As December Falls)
Bethany Hunter
Mit seiner vierten Scheibe EVERYTHING’S ON FIRE BUT I’M FINE will das englische Quartett As December Falls auch in Zentraleuropa Fuß fassen.
Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Bethany Hunter von As December Falls findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Bethany Hunter: Meine Schwestern und ich saßen um unsere Konsole herum (es war wohl eine PS2) und teilten uns zwei Fernbedienungen, um sämtliche Level von ‘Crash Nitro Kart’ zu bewältigen. Das Ziel war, alles freizuschalten! Normalerweise versagten meine mittlere Schwester und ich und wurden von unserer großen Schwester gerettet. MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? BH:…
Weiterlesen
Zur Startseite