Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Silverstein PINK MOON

Post Hardcore, UNFD/H’Art (8 Songs / VÖ: 12.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Sieben Monate nach ­ANTIBLOOM dürfen sich Silverstein-Fans am zweiten Teil des Doppelalbums erfreuen. Wie es sich für jüngere Geschwister gehört, bringt PINK MOON vor allem eines mit: viel Energie. Mit ‘Negative Space’, ‘The Fatalist’ und ‘Widowmaker’ mangelt es dem Album definitiv nicht an wuchtigen Breakdowns, und auch die restlichen Tracks haben ordentlich Pfiff. Selbst die Abschlussballade ‘Dying Game’ weckt Erinnerungen an einen gemütlichen, wenn auch leicht melancholischen Abschied unter Freunden. PINK MOON gelingt es, auf eigenen Beinen zu stehen, und unterscheidet sich von ANTIBLOOM vor allem in einem Aspekt: Während in der ersten Hälfte des Doppelpacks das Mikro fest an Shane Tolds Fingern klebt, kommen in der zweiten Halbzeit ausnahmsweise ein paar Gäste zu Wort. Sowohl Dayseeker-Frontmann Rory Rodriguez als auch Sängerin Cassadee Pope überzeugen mit ihren Gastauftritten (‘Drain The Blood’, ‘Autopilot’) und liefern einen willkommenen Kontrast zu Tolds emotionalen Gesangseinlagen. Mit PINK MOON schaffen es Silverstein, gelungen an ANTIBLOOM anzuknüpfen, auch wenn sich die beiden Alben weniger ähneln, als man es eigentlich von Geschwistern erwarten würde. Zwillinge sind sie auf keinen Fall!

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Halestorm: Ode an Sisyphos
Halestorm
Halestorm erklimmen mit EVEREST einen künstlerischen Gipfel. Frontfrau und Gitarristin Lzzy Hale ringt dabei mit der eigenen Identität.
Das komplette Interview mit Halestorm findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Im Antlitz des Sinnlosen Rückblickend betrachtet waren die vergangenen zwei Jahre für Lzzy eine Sinnsuche mit vielen Etappen. Im März 2024 heuerte sie bei Skid Row als Interimssängerin an und kam damit für die Nachfolge des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Erik Grönwall ins Gespräch. Andere Spekulationen nährte sie gezielt. Kurz bevor Emily Armstrong im September desselben Jahres offiziell als neue Stimme von Linkin Park bekanntgegeben wurde, diskutierte die Welt angeregt…
Weiterlesen
Zur Startseite