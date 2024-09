Hatebreed befinden sich derzeit in der angenehmen Position, sich das beste Angebot für einen neuen Plattenvertrag herauspicken zu können.

Hatebreed haben ihr letztes Studiowerk WEIGHT OF FALSE SELF vor knapp vier Jahren veröffentlicht. Es wäre demnach mal wieder Zeit für neuen Stoff von den US-Hardcore-Metallern. Ein kleines bisschen wird das jedoch noch dauern, denn die Formation um Frontmann Jamey Jasta steht aktuell bei keiner Plattenfirma unter Vertrag, sondern schaut sich gerade entsprechende Angebote an. Schauen, was geht... Dies plauderte Jasta im Interview bei Bloodstock TV aus. Auf die Frage, ob die Fans erwarten könnten, 2025 neue Musik aus dem Hause Hatebreed zu hören, erwiderte Jamey: "Ja, das hoffe ich. Wir sind im Augenblick tatsächlich frei und ungebunden. Daher sprechen wir derzeit…