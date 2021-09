Destruction sind beim Area 53-Festival in Österreich ohne "Mike" Sifringer aufgetreten. Anscheinend ist der Gitarrist aus der Gruppe ausgestiegen.

Das Area 53-Festival in Österreich war eines der wenigen Festivals, die diesen Sommer in (einigermaßen) regulärer Form über die Bühne gehen konnten. Die deutschen Thrash-Veteranen Destruction spielten ebenfalls bei dem Open Air in Schladnitz bei Loeben auf -- zur Verwunderung der Fans allerdings ohne Gründungsgitarrist Michael "Mike" Sifringer. Wie Bandboss Marcel "Schmier" Schirmer auf seiner eigenen Facebook-Seite vermeldet hat, deutet alles daraufhin, dass sich die Wege von Mike und Destruction trennen. Komplizierte Situation Mike selbst soll die Entscheidung getroffen haben. Am 19. August soll es eine Mitteilung zu dieser personellen Angelegenheit geben. Das komplette Statement von Destruction-Sänger und -Bassist Schmier lautet:…