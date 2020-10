THE TRUTH BEHIND THE LIES

Die britischen Thrasher Solitary gründeten sich bereits 1994, standen aber immer ein bisschen im Schatten von Xentrix, Onslaught oder der frühen Sabbat. Ihr erst viertes Album THE TRUTH BEHIND THE LIES beweist eindrucksvoll, dass die Herren aus Preston die grobe Hackerei professionell beherrschen. Ohne Intro oder Akustik­geklimper stürzt uns das Quartett um Frontmann Richard Sherrington in das Riff-Massaker von ‘I Will Not Tolerate’, das die Richtung vorgibt. Der Hammer kreist, die Gitarren sägen ganze Wälder nieder. In melodischeren Momenten erinnern die Engländer an Testament, zumal auch Sherrington zwischen melodischem Gesang und angedeutetem Gegrunze wechselt.

Ansonsten sind die Kollegen von Onslaught, die knapp zwölf Jahre früher starteten, ebenfalls nicht zu überhören. Aber Solitary setzen genügend eigene Duftmarken, um für Thrash-Maniacs interessant zu sein. Checkt einfach mal ‘Homage To The Broken’, ‘DTR (Dishonour True Reality)’ oder den grandiosen Rausschmeißer ‘Spawn Of Hate’ – hier lauert ein echter Geheimtipp für Thrash-Connaisseure.

