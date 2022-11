Seit Souldrainers ARCHITECT-Album sind ganze acht Jahre vergangen. Umso intensiver und bedrohlicher wirkt nun DEPARTURE – und zwar bewusst: Unter ihrem ausgekoppelten YouTube-Video von ‘Rats Of The International Race’ schreibt die Band: „Wir haben dafür gesorgt, dass jeder Song euch mit Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit, Leere, Wut und Verzweiflung zurücklässt.“ Nun, man könnte sagen, die Jungs haben ihr Ziel erreicht. Die Songs leben von einer enormen Brutalität, die durch tiefe Growls, messerscharfe Riffs und stets langsamen, jedoch absolut wirksamen Rhythmen entsteht. Vor allem die orchestralen ­Klänge, die immerzu dezent im Hintergrund ertönen, lassen das Ganze dabei sehr mächtig erscheinen (besonders deutlich in ‘Council Of Five’ oder ‘I Abort You’).

Auch wenn die Schweden häufig ähnliche Stil­elemente verwenden und damit teils zur Monotonie neigen, kriegen sie doch die Kurve, indem sie zwischen den langsamen Rhythmen schnellere Banger einstreuen (wie etwa ‘Paint The World In Lies’) oder auf besondere Effekte zurückgreifen wie die Spieluhr zu Beginn von ‘One Last Shot’. DEPARTURE ist ein starkes und brachiales Album, dem ­Genre-Fans eine Chance geben sollten.

***

