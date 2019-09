Slipknot haben offenbar ein weiteres, vollständiges Album in der Hinterhand. Corey Taylor und Co. wollen das Material demnächst rausbringen.

Für Slipknot läuft zurzeit alles wie geschmiert: Dicke Festival-Shows hingelegt, neues Album WE ARE NOT YOUR KIND veröffentlicht, damit weltweit in die Charts eingestiegen - und die Band ist fortwährend ein Gesprächsthema. "Wir werden jetzt die Früchte unserer Arbeit ernten und genießen, wofür wir so viel Arbeit investiert haben", sagte kürzlich Shawn "Clown" Crahan. Doch damit nicht genug: Wie "Loudwire" berichtet, haben die neun Metaller noch mehr Material herumliegen, das in Bälde erscheinen soll. Dabei handelt es sich offenbar um elf Stücke, die bei während den Aufnahme-Session zu ALL HOPE IS GONE eingespielt, aber nicht für das damalige Album verwendet…