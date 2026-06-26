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Speedslut CIMBRIAN RITES

Speed Metal, Listenable (9 Songs / VÖ: 26.6.)

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3.5/ 7
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CIMBRIAN RITES von Speedslut mag auf den ersten Eindruck wie ein wuchtiges, kompromissloses Speed Metal-Manifest wirken, entpuppt sich bei genauerem Hinhören jedoch als deutlich weniger, als die Verpackung verspricht. Zwar überzeugt die Band immer wieder mit hoher Geschwindigkeit und solidem handwerklichem Können, doch das Album leidet unter einer übertriebenen Einheitlichkeit. Viele Riffs wirken austauschbar, und die Songs verschwimmen nach einigen Tracks zu einer einzigen Dauerattacke. Der rohe Sound, der anfangs noch als bewusstes Stilmittel durchgeht, wirkt stellenweise schlicht unsauber. Auch die Vocals bleiben zwar energiegeladen, erscheinen über die gesamte Laufzeit hinweg jedoch recht eindimensional. Unterm Strich schwächelt CIMBRIAN RITES an einigen Stellen deutlich, musikalische Todsünden begehen Speedslut auf ihrem Debüt aber keineswegs. Mit etwas mehr Feinschliff und Erfahrung dürfte das nächste Album der Dänen definitiv ordentlich Laune machen. Bis dahin lohnt es sich trotzdem, in CIMBRIAN RITES zumindest mal reinzuhören.

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