Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie Musiker es schaffen, von null auf hundert zu kommen, quasi aus dem Nichts aus sich herauszugehen, vor einem Auftritt oder auch im Studio. Das geht nicht ohne Vorbereitung. Das Einsingen etwa dient nicht nur dazu, die Stimmbänder in Hochform zu bringen, sondern macht auch etwas mit dem Geist: Es hilft bei der Konzentration auf die bevorstehende Aufgabe. Selten bekommt man Einblick in das, was in diesen Minuten passiert – doch Sunn O))) haben diese Momente ins Zentrum ihres neuen Albums gerückt. PYROCLASTS dokumentiert, wie sich Tim Midyett, T.O.S., Hildur Guðnadóttir und das Kernduo Stephen O’Malley und Greg Anderson auf die Aufnahmen zum 2019er-Album LIFE METAL vorbereitet haben beziehungsweise ihren Aufnahmetag ausklingen ließen.

Im Grunde ist ­PYROCLASTS kein Platte, sondern eine Kundalini-Yoga-Session im Sinne des Drone Doom. Meditativ, zart, wellenförmig, mal lebensbejahend, mal melancholisch, so wie Sonnenauf- und -untergang. Wir sprechen immer viel von Konzepten, Arrangements & Co. – diese vier Songs sind das genaue Gegenteil davon. Sie geschehen einfach. Und sie gewähren einen Blick in das Intimste einer Band: das ­Annähern, Sich-Zusammenfinden, In-den-Flow-Kommen. Berührend-authentisch durch und durch.