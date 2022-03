Die Rückkehr der Playlist! Passend dazu sorgen Amon Amarth für Begeisterung, Woods Of Ypres für Nostalgie, und Deserted Fear für Death Metal-Macht: Der METAL HAMMER Podcast, Folge 26.

Heute nur gute Nachrichten! Die METAL HAMMER Podcast-Playlist ist zurück in neuem Glanz: Den Soundtrack zum Podcast findet ihr ab sofort immer aktuell im Spotify-Kanal des METAL HAMMER. Und sie kommt gerade rechtzeitig, denn Amon Amarth stechen mit ‘Put Your Back Into The Oar’ in See. Das METAL HAMMER Podcast-Duo Riedl und Kessler legt sich in die Riemen, setzt seine Wikingerhelme auf und analysiert den ersten Vorboten des neuen Amon Amarth-Albums sowie den begleitenden Videoclip, der auch Fragen aufwirft. Ein Herzensalbum feiert Jubiläum: WOODS 5: GREY SKIES AND ELECTRIC LIGHT von Woods Of Ypres wird zehn Jahre alt. Kennt ihr…