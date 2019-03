Floor Jansen ist eine eigentümliche Ehre zuteil geworden. Ein Forscher hat einen Käfer entdeckt und nach der Nightwish-Sängerin benannt.

Tmesisternus floorjansenae Weigel. Was sich aus den ersten Blick wie ein Grund liest, "Gesundheit!" zu rufen, ist in Wahrheit der Name eines 2018 neu entdeckten Käfers. Gefunden hat ihn der ostdeutsche Käferkundler Andreas Weigel. Offensichtlich ist der Insektenfreund auch ein Nightwish-Fan, schließlich hat er das sechsbeinige Viech nach Floor Jansen benannt. Die 38-Jährige hat diese Ehre kürzlich über die sozialen Netzwerke bekannt gegeben. "Diese feine Exemplar aus der unendlichen Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen auf diesem grünen Planten wurde letztes Jahr von Andreas Weigel entdeckt", schreibt Floor Jansen. "Er hat den Käfer ‘Tmesisternus floorjansenae Weigel, 2018’ getauft. Wie besonders…