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THE ADVENTURES OF ELLIOT: THE MILLENNIUM TALES

Rollenspiel, Square Enix

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5.5/ 7
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Auf den ersten Blick mutet ‘The Adventures Of Elliot: The Millennium Tales’ wie eine Kopie des ‘The Legend Of Zelda’-Franchises an: Prinzessinnen, Zeitreisen und ein rechtschaffener Held verkörpern exakt die Essenz dessen, was Link seit Jahrzehnten in diversen Nintendo-Ablegern erlebte. Aber es wäre zu kurz gegriffen, das aktuelle Werk von Square Enix ebenfalls in diese Schublade zu stecken. In ‘The Adventures Of Elliot: The Millennium Tales’ steckt genügend eigene Identität, um nicht als bloßes Plagiat durchzugehen. Als Protagonist Elliot kämpft man sich durch eine überschaubare Open World, bezwingt dabei reichlich Gegner und verfeinert stetig die eigenen Fähigkeiten. Trotz der 2D-Grafik entpuppen sich die Scharmützel mitunter als ungewohnt taktisch, denn das Kampfsystem bietet reichlich Tiefgang und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Dabei führt die Handlung häufig zurück an bereits bekannte Orte, an denen sich beim erneuten Besuch allerdings neue Wege ergeben. Vor allem auf der technischen Seite macht ‘The Adventures Of Elliot: The Millennium Tales’ eine hervorragende Figur. Während es dieser Tage selten ist, dass ein Titel in einem spielbaren Zustand erscheint, zeigen Square Enix, dass dies durchaus möglich ist. Keine Ruckler, keine Abstürze, und eine butterweiche Performance. Gemeinsam mit dem Retro-Soundtrack wird ‘The Adventures Of Elliot: The Millennium Tales’ damit zu einem illustren Abenteuer, dessen wohl einzig wirkliche Schwäche darin besteht, sich die ‘The Legend Of Zelda’-Reihe manchmal etwas zu sehr als Vorbild zu nehmen.

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Neue Details zum Mord an Ian Watkins
Ian Watkins mit den Lostprophets beim Soundwave Festival 2012 in Brisbane
Im Fall des Todes von Ian Watkins sind neue Details ans Licht gekommen, nachdem dieser im Oktober 2025 im Gefängnis niedergestochen worden war.
Am 11. Oktober 2025 starb der einstige Lostprophets-Sänger Ian Watkins nach einer tödlichen Attacke im Gefängnis (Originalmeldung vom 12. Oktober). Watkins verbüßte seit 2013 eine mehrjährige Haftstrafe im Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield wegen mehrerer Fälle des Kindesmissbrauchs. Bereits 2023 wurde der reuelose Kinderschänder von Mithäftlingen als Geisel gehalten und mit einer angespitzten Toilettenbürste schwer verletzt. Den letzten Angriff sollte Ian Watkins nicht überleben. Kurz nach der Tat wurden zwei Mithäftlinge des Mordes angeklagt. Derzeit läuft in Leeds der Prozess, in dem der 29-jährige Rico Gedel angeklagt ist, den Angriff verübt zu haben, während ein Mithäftling – der 44-jährige Samuel Dodsworth –…
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