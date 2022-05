The Heretic Order III

Der Albumname klingt fast wie ein Statement – das Studioalbum III eröffnet ein neues Kapitel der englischen Band. Nach dem Debüt ALL HAIL THE ORDER aus dem Jahr 2015 wird drei Jahre später der Nachfolger EVIL RISING begrüßt. Die Zeit des pandemiebedingten Stillstands wurde für ein neues künstlerisches Werk genutzt: Das Quartett brütete etwas Unheimliches aus. Bereits der Prolog sorgt für Spannung, und es wird direkt in den ersten dämonischen Track ‘Children Of The Sun’ übergeleitet. Es folgen weitere schwere und blitzschnelle Gitarren-Riffs, die in Kombination mit donnernden Drums wütende und fiese Songs ankündigen. Wer es richtig düster mag, wird insbesondere bei ‘Spirits Of The Night’ fündig: dessen Strukturen erinnern ein wenig an King Diamond.

III bei Amazon

In dem instrumentalen Nest finden sich Texte, die sich sowohl mit aktuellen als auch historischen Themen beschäftigen – menschliche Gier, Korruption der Religion oder Geschichten aus den finsteren Kapiteln der Menschheit wie den Hinrichtungen im Tower von London oder den Menschenopfern der Maya. Auf diesem teuflischen Werk von The Heretic Order dürfte somit jeder Fan der Band über manch einen Alptraum stolpern, der ihn ganz besonders anziehen wird.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***