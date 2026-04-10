War Sänger und Farfisa-Organist Jake „The ­Preacher“ Cavaliere letztes Jahr noch mit seinem Neben­projekt Black Honey Cult aktiv, ist er nun wieder in der Stooges-Spur. Seit einem Vierteljahr­hundert eine Instanz im psychedelischen Proto Punk und Garagen-Rock, haben die Kalifornier die Harley-Satteltaschen wieder mit speckigen Lederjacken-Rock-Referenzen, filmischen Fiebertraum­visionen von surfenden Drogendealern sowie genüsslichem Lavalampengeorgel vollgepackt. Bei so viel halbstarker Nietenhosendelinquentenauthentizität darf ein Stück wie ‘Devil Rides’ dann auch durchaus mal Hawkwinds ‘Silver Machine’ belehnen. An anderer Stelle wiederum schicken die Ramones sedierte Grüße von Rockaway nach Long Beach (‘Procession For A Gorehound’, ‘Got You On The Run’) oder ist man fast geneigt zu glauben, Keith Richards bei der Erfindung des Biker-Rock (‘Disconnection’) beizuwoh­nen. Und mit ‘I Got Your Number’ kann man Toilettenromantik bezeugen, die selbst Faster Pussycats ‘Bathroom Wall’ in den Schatten stellt. Guter Stoff.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***