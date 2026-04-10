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The Lords Of Altamont FOREVER LOADED

Garage Rock, Heavy Psych (10 Songs / VÖ: 10.4.)

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War Sänger und Farfisa-Organist Jake „The ­Preacher“ Cavaliere letztes Jahr noch mit seinem Neben­projekt Black Honey Cult aktiv, ist er nun wieder in der Stooges-Spur. Seit einem Vierteljahr­hundert eine Instanz im psychedelischen Proto Punk und Garagen-Rock, haben die Kalifornier die Harley-Satteltaschen wieder mit speckigen Lederjacken-Rock-Referenzen, filmischen Fiebertraum­visionen von surfenden Drogendealern sowie genüsslichem Lavalampengeorgel vollgepackt. Bei so viel halbstarker Nietenhosendelinquentenauthentizität darf ein Stück wie ‘Devil Rides’ dann auch durchaus mal Hawkwinds ‘Silver Machine’ belehnen. An anderer Stelle wiederum schicken die Ramones sedierte Grüße von Rockaway nach Long Beach (‘Procession For A Gorehound’, ‘Got You On The Run’) oder ist man fast geneigt zu glauben, Keith Richards bei der Erfindung des Biker-Rock (‘Disconnection’) beizuwoh­nen. Und mit ‘I Got Your Number’ kann man Toilettenromantik bezeugen, die selbst Faster Pussycats ‘Bathroom Wall’ in den Schatten stellt. Guter Stoff.

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Whitechapel kommen 2027 mit Sylosis auf Europatour
Whitechapel im Jahr 2021
Zusammen mit Sylosis und 200 Stab Wounds werden Whitechapel 2027 auf "Burn Forever European Tour 2027" gehen.
Whitechapel waren im Januar und Februar auf Konzertreise durch Europa. Nun kündigen die Death-Metaller aus Knoxville, Tennessee bereits ihre nächste Tournee durch die alte Welt an. Von Januar bis Anfang März 2027 dreht das Sextett um Frontmann Phil Bozeman erneut seine Verstärker auf. Die Band kommt dabei allerdings allein: Als Vorbands fahren zudem Sylosis, 200 Stab Wounds und Tribal Gaze auf die "Burn Forever European Tour 2027" mit. Klangvolle Namen "Wir freuen uns, unsere ‚Burn Forever European Tour 2027‘ bekanntzugeben", gibt Whitchapel-Gitarrist Alex Wade zu Protokoll. "Das wird einen lange überfälligen Headliner-Lauf darstellen — inklusive von einigen der krassesten Namen…
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