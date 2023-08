Diese Band will anders sein. Das zeigt nicht nur der Band-Name, sondern auch der Ansatz beim zweiten Album A CLOCK WITHOUT A CRAFTSMAN: The ­Mystical Hot Chocolate Endeavors präsentieren ein konzeptionelles Doppelalbum mit 98 Minuten Spiellänge, in dem sich hypnotische Rhythmen mit düsterer Atmosphäre und weiten Melodiebögen vereinen. Progressive- und Alternative Rock prägen das Klangbild, wobei Tool den größten offensichtlichen Einfluss darstellen, wenngleich die Band aus Boston, Massachusetts, leichtfüßiger zu Werke geht.

In dem 15-minütigen Lied ‘In His Image’ packen The Mystical Hot Chocolate Endeavors auch mal Growls aus, ansonsten fixiert sich das Material vornehmlich auf melancho­lische Töne – und das zieht sich zu­weilen. So formschön und hochwertig die Klangwelten auch konzipiert sind: Es passiert zu wenig, um hohe Spannungs­werte aufkommen zu lassen. Die Schere hätte A CLOCK WITHOUT A CRAFTSMAN gutgetan. Coole Band, die aktuell phasenweise noch am Hörer vorbei musiziert.

***

